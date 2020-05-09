السعودية.. الدفاع المدني يحذر من ظاهرة جوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة السعوديين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تتأثر بها بعض محافظات المملكة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة عبد العزيز بن سعيد الزهراني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار في بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها، وذلك من صباح السبت وحتى الأربعاء القادم.

وأشار الزهراني إلى توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد ورياح نشطة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات من هطول الأمطار والسيول.

كما دعت مديرية الأمن الوطني في منطقة مكة المكرمة ومديرية منطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية.

وأكدت السلطات السعودية على ضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.



المصدر: وسائل إعلام سعودية