الاستخبارات العسكرية العراقية تنفذ عملية في صحراء الأنبار - فيديو

نفذت الاستخبارات العسكرية العراقية وقوة مشتركة محمولة جوا اليوم الجمعة، عملية عسكرية في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.

وورد في بيان للاستخبارات: "بعملية نوعية نفذت من خلال قوة مشتركة محمولة جوا مكونة من فوج الاستخبارات والاستطلاع في قيادة الفرقة الأولى وقوة من فوج مغاوير، تمت مداهمة أوكار للإرهابيين في منطقة الحسينيات والدغداغة شمال شرق قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان: "تمكن أحد مقاتلينا من قتل انتحاري قبل تفجير نفسه على القوة المداهمة، كما تمكنت القوة ذاتها من حرق سيارة حوضية (بيك آب) نوع نيسان، كانت تحمل صواريخ واعتدة ومطاردة سيارة خزان وقود وإحراقها وإصابة سائقها، كما تم إحراق خيم للإرهابيين".

المصدر: RT