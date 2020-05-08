مشاهير فن وسياسة ينضمون لمبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"

حث مشاهير الفن والسياسة شعوب العالم، على ضرورة المشاركة في المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية الخميس ‏‏14 مايو الجاري.‏

ونشر الفنان المصري هاني رمزي عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يدعو فيه إلى المشاركة في حملة "الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية"، معلقا: "من أجل الإنسانية نصلي".

وقال رمزي في الفيديو: "سأصلي أنا وأسرتي مع العالم كله من أجل الإنسانية، ولكي يرفع ربنا عنا وباء فيروس كورونا.. أدعوكم كلكم أن تصلوا في يوم 14 مايو".



من جهتها، أكدت الفنانة نسرين طافش، تضامنها مع مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام": "يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلى أنا وعائلتى مع العالم أجمع.. سأصلى للإنسانية.. سأصلى ليرفع الله عنا وباء الكورونا بأفضل الاحتمالات بإذن الله.. اللهم تقبل اللهم استجب".

وأعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث التاريخي، كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق، انضمامه إلى الحملة.

In difficult times, we must stand together for peace, humanity & solidarity.



I join His Holiness Pope Francis (@Pontifex) and the Grand Imam of Al Azhar Sheikh Ahmed Al Tayeb in their support for the Prayer for Humanity this 14 May – a moment for reflection, hope, and faith. — António Guterres (@antonioguterres) May 3, 2020

وكتب غوتيريش على "تويتر": "في الأوقات الصعبة، يجب أن نقف معا من أجل السلام والإنسانية والتضامن.. أنضم إلى قداسة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر في دعمهما للصلاة من أجل الإنسانية في 14 مايو.. لحظة التأمل والأمل والإيمان".

المصدر: "اليوم السابع + مواقع التواصل الاجتماعي"