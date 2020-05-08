تعيين طراد باهبري رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي
Reuters
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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري، رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
وباهبري من مواليد مكة، وحصل على الثانوية العامة البريطانية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء.
ودرس في جامعة أمبري ريدل الأمريكية في ديتونا بيتش في ولاية فلوريدا ثم عاد للسعودية ليعمل في وزارة الدفاع، حيث تم تعيينه في قيادة القوات الجوية في الرياض، قبل أن يتقاعد في عام 2001.
المصدر: وكالات