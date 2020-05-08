الجزائر تسجل استقرارا في الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 488 والإصابات إلى 5369.

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وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وقال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار إن 144 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2467.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بالعدوى.

المصدر: RT