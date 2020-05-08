الجامعة العربية لحكومة الكاظمي: مستمرون بدعم العراق

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وقال أبو الغيط في بيان صحفي، إن "الجامعة مستمرة بدعم العراق، وندعو إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر من العام الماضي".

وأضاف، أن "الجامعة على استعداد للتعاون مع حكومة العراق الجديدة، في كل ما من شأنه أن يحفظ للبلاد وحدتها واستقرارها، ويمكنها من النهوض من الوضع الصعب الذي تمر به في الفترة الأخيرة".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الجامعة قوله، إن "المرحلة القادمة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة في ما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي".

المصدر: RT