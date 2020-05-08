خبير عسكري لـRT: تقليص الجنود الأمريكيين في قوة حفظ السلام بسيناء هدفه فك الارتباط بالمنطقة

قال اللواء سمير راغب الخبير العسكري المصري، إن تخفيض عدد القوات الأمريكية المشاركة في مهمة حفظ السلام في سيناء، يأتي ضمن سياق فك الارتباط الأمريكي بالمنطقة.

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وأشار في حديث خاص لـRT إلى أن الهدف هو تخفيض الإنفاق العسكري وإنهاء المشاركات العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، وليس له علاقة بالأوضاع الأمنية في سيناء، التي تعد أفضل بكثير من قبل عام 2016، حين خفضت واشنطن عدد قواتها هناك للعدد الحالي.

وتابع: "مصر غير مستفيدة من وجود القوات الأمريكية المشاركة في قوة حفظ السلام، وسحب تلك القوات لن يضر مصر في شيء، هناك 12 دولة أخرى مشاركة يمكن استعواض النقص، ويمكن نقل قيادة القوة إلى دولة أخرى.

ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالعلاقات العسكرية الأمريكية-المصرية، ربما كانت البداية بالمشاركة الأمريكية في قوات حفظ السلام، لكن الآن العلاقات متعددة المجالات، لكن المعني والمتأثر بالقرار الأمريكي هو الجانب الإسرائيلي، ووزارة الخارجية الأمريكية والمخابرات الأمريكية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT