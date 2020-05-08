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الإمارات.. عشرات الإصابات بكورونا في مواقع بناء لشركة "سامسونغ"

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الإمارات.. عشرات الإصابات بكورونا في مواقع بناء لشركة
Reuters HAMAD I MOHAMMED
أبو ظبي
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ذكرت وكالة "يونهاب" اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 70 إصابة بفيروس كورونا في ثلاثة مواقع للبناء تابعة لشركة "سامسونغ" للهندسة الكورية الجنوبية في الإمارات.

وأوضحت "سامسونغ" أن 73 عاملا لها وللشركات المتعاونة معها في 3 مواقع للبناء في محطة النفط في أبوظبي، تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا منذ نهاية أبريل حتى اليوم، مضيفة أن بين المصابين 15 من مواطني كوريا الجنوبية، والآخرون من العمالة الأجنبية من الهند وباكستان ونيبال وغيرها.

ويخضع المصابون بالفيروس للعلاج في المستشفيات ومنشآت الحجر الصحي التي حددتها الحكومة الإماراتية، اعتمادا على وجود أعراض كورونا لديهم.

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ووضعت "سامسونغ" العمال المخالطين للعمال المصابين قيد العزل الذاتي المنزلي، وأجرت عمليات تطهير في جميع المناطق بما فيها المكاتب.

وتنفذ "سامسونغ" جزءا من المهمات الأساسية في عمليات البناء بأيدي العمال الذين جاءت نتائجهم سلبية في اختبار فيروس كورونا.

وذكرت الشركة أن اثنين من العمال عادا إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، وأضافت أنها تتلقى طلبات من موظفيها بالعودة من الإمارات إلى البلاد.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 16 ألف إصابة و165 وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: "يونهاب"

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