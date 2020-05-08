"حكومة الوفاق" تعلن مقتل 15 من "الجيش الوطني الليبي" وتدمير 7 آليات

أعلن الناطق باسم قوات "حكومة الوفاق" الليبية محمد قنونو، عن تدمير سبع آليات مسلحة ومقتل 15 عنصرا تابعين "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، في ضربات جوية.

وأوضح قنونو أن هذه الضربات نفذها سلاح الجو في محيط قاعدة الوطية الجوية صباح اليوم الجمعة، حسب بيان عملية "بركان الغضب" على صفحتها في "فيسبوك".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أشار بيان لـ"بركان الغضب" إلى أن 6 أفراد تابعين لقوات "الجيش الوطني الليبي" في القاعدة "سلموا أنفسهم" إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.

وتشهد قاعدة الوطية مواجهات منذ أيام بين قوات حكومة الوفاق وقوات "الجيش الوطني الليبي"، أسفرت عن مقتل آمر القاعدة الرائد أسامة أمسيك، حسبما أعلنت القيادة العامة للجيش.

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية.

المصدر: RT + "فيسبوك"