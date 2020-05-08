الكويت.. تطبيق حظر شامل اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الشهر

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الجمعة تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الساعة 4 عصرا يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 مايو، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

أعلن ذلك الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، موضحا أن القرار جاء بناء على توجيه السلطات الصحية في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع اليوم.

الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020 وسوف تعلن تفاصيلة خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بعد قليل#وزارة_الإعلام_الكويت#الكويتpic.twitter.com/l5jwcIm1id — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 8, 2020

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وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 641 حالة جديدة، وتسجيل 85 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات 7208 حالة.

المصدر: وزارة الإعلام الكويتية