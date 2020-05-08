إسرائيل ستناقش مع أمريكا خطة خفض قوات حفظ السلام في سيناء

أكدت إسرائيل الجمعة، أنها ستناقش مع الولايات المتحدة، تقريرا صحفيا ذكر أنه قد يتم خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في سيناء، واصفة وجودها هناك بأنه مهم.

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وقال عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وزير الطاقة يوفال شتاينتز، في حديث إذاعي، إن "القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة"، مضيفا أنه "بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأمريكيين".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت يوم الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء المصرية.

يذكر أن قوة حفظ السلام تم تأسيسها في عام 1981 لمراقبة السلام بين مصر وإسرائيل بعد اتفاق كامب ديفيد ويبلغ عدد أفرادها نحو 1100 شخص، بينهم أكثر من 400 عسكري أمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مشاركتها في القوة الدولية في سيناء عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات عديدة من قبل متطرفين، استهدفت قوات الأمن المصرية.

المصدر: رويترز