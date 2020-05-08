إعلامية مصرية تبكي على الهواء بسبب "زفة كورونا"!

أعربت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن استيائها من ارتفاع معدلات إصابات كورونا في البلاد، مع عدم احترام المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الوباء.

إقرأ المزيد

وعرضت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، صورا لتجمع بعض أهالي كفر سعد بشبين القناطر، وهم يستقبلون متعافيا من كورونا بزفة بلدي.

وقالت: "حاجة محزنة وتبكي وصادم وبمثابة كارثة.. ينفع كده يا جماعة؟".

وتابعت بانفعال: "حرام عليكم اللي بتعملوه فينا وفي أهاليكم.. لا توجد كمامة أو مسافة آمنة بين المواطنين.. افرحوا بس فيه وباء اسمه كورونا".

وأشارت إلى أن: "الدولة أنفقت مئات المليارات لمواجهة الأزمة، أنتم تسيئون للمجتمع والأسر.. الأمر قد يتحول لوباء جماعي بسبب هذه الممارسات".

ونشرت وسائل الإعلام المصرية، فيديو من مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للحظة استقبال أهالي إحدى المناطق لمتعاف من فيروس كورونا بطريقة غريبة.

وظهرت في الفيديو مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة والأطفال في تجمع خطير يحتفلون بعودة الرجل المتعافي، حيث قاموا بإشعال النيران واستخدام الطبل والزمامير.

المصدر: وكالات