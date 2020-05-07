الطوارئ السودانية توصي بتمديد إغلاق الخرطوم

رفعت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا توصية لمجلس الأمن والدفاع الخميس، بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية، ابتداء من الأحد المقبل.

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وسجلت البلاد حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارا نهائيا بشأن الإغلاق غدا الجمعة.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل المنصرم حظرا شاملا للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات