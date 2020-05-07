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الأمن التونسي يضبط صناديق مخدرات قذفها البحر إلى الشاطئ

أخبار العالم العربي

الأمن التونسي يضبط صناديق مخدرات قذفها البحر إلى الشاطئ
AFP FETHI BELAID
قوات أمن تونسية في بنزرت
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ضبطت دورية أمنية تابعة للشرطة بمدينة بنزرت التونسية كمية من المخدرات، موضوعة في صناديق قذفها موج البحر إلى شاطئ "الكرنيش".

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وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الدورية تفطنت للصناديق أثناء مهمة مراقبة الساحل، في إطار عمليات التصدي لظاهرة الهجرة السرية مساء الخميس.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن العثور على نحو 38 كيلوغراما من مادة القنب الهندي المخدرة بمنارة جزيرة كاني في بنزرت.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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