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واشنطن تصدق على صفقة تحديث مروحيات مصرية من طراز أباتشي

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واشنطن تصدق على صفقة تحديث مروحيات مصرية من طراز أباتشي
Reuters AA/KV
مروحيات أباتشي مصرية -أرشيف-
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أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة معدات عسكرية للحكومة المصرية، بقيمة 2.3 مليار دولار.

وتشمل الصفقة معدات طلبتها مصر لتطوير 43 مروحية هجومية من طراز أباتشي.

ويسعى الجيش المصري لتحديث قواته المسلحة لمواجهة الأنشطة الإرهابية في سيناء.

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