واشنطن تصدق على صفقة تحديث مروحيات مصرية من طراز أباتشي
Reuters AA/KV
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أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة معدات عسكرية للحكومة المصرية، بقيمة 2.3 مليار دولار.
وتشمل الصفقة معدات طلبتها مصر لتطوير 43 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to #Egypt for refurbishment of its existing AH-64E Apache attack helicopters for an estimated cost of $2.3 billion. #FMSUpdate@NEAPressOffice@USEmbassyCairo -- https://t.co/9xwQbySboqpic.twitter.com/PRE2hlPV3P— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) May 7, 2020
ويسعى الجيش المصري لتحديث قواته المسلحة لمواجهة الأنشطة الإرهابية في سيناء.
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