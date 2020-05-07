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طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا قويا للمصريين

أخبار العالم العربي

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا قويا للمصريين
Reuters
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حذر الدكتور المصري محمد علام المتعافي حديثا من كورونا على صفحته في "فيسبوك" المصريين، من مخاطر أكبر يحملها فيروس كورونا، إذا لم يراعوا الإجراءات الاحترازية.

وأضاف علام: "بعد ما وصلت موقف الإسكندرية وشفت بعيني اللي بيحصل ويا ريتني مشفت مفيش غير 5 من ضمن المئات اللي شفتهم لابسين ماسكات ومنهم اتنين منزلينه من على وشهم كمان وكل الميكروباصات والاتوبيسات مش لابسين اى حاجه ممكن واحد فى كل ٥ ميكروباصات اللى الاقيه لابس ماسك وواحد فى كل أتوبيس".

وتابع: "إيه يا جماعة لو أنتم لقيتم حل يخليكم تنزلوا بكل الثقه دى عرفونا اهو نقفل المستشفيات ونشوف أهلنا على الأقل.. المرض حقيقي واللي بيحصل ده هيخلينا قريب نشوف الرقم اليومي من 4 أرقام والوفيات هتتضاعف خدوني عبره والله العظيم المرض حقيقي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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