بشار الأسد بدلا عن أمير الكويت في "إنتو إلها"

ضجة كبيرة وردود فعل واسعة أثارها ظهور صورة نادرة قيل إنها للرئيس السوري بشار الأسد، بدلا عن صورة أمير الكويت في أوبريت غنائي.

وظهرت صورة الأسد في طفولته على أنها لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح في مقدمة الأوبريت "إنتو إلها" الذي أنتجه تلفزيون الكويت، بمشاركة عدد من الفنانين العرب، ويتحدث عن إنجازات الأمير ودولته خاصة في مواجهة "كورونا".

اللهم احفظ الكويت و أميرها ❤️🇰🇼#انتوا_لهاpic.twitter.com/sVrIJDS5Rg — مارينا اف ام 90.4 (@MarinaFM) May 6, 2020



وقد وجهت انتقادات كثيرة لما وصف بالخطأ الجسيم، الذي ظهر في بداية العمل وجاءت معظم التعليقات من دول الخليج، بينما لم يثر الأمر اهتماما يذكر في سوريا فيما لم تعلق الكويت رسميا حتى الآن.

وشارك في العمل بعض نجوم الغناء العرب بينهم أصالة نصري وحسين الجسمي وماجد المهندس.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT