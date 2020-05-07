الإمارات.. تجمع عائلي يتسبب بإصابة العشرات بكورونا بينهم رضيع

كشفت السلطات الإماراتية عن إصابة 30 شخصا من عائلتين أقامتا تجمعا عائليا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببت بإصابة 30 شخصا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا تجمعا عائليا.

وأضافت: "لا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا بحمايتهم، خصوصا أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر من غيرهم".

ودعت الجميع إلى الالتزام بمعايير الوقاية من أجل تجاوز مرحلة الخطر الناجم عن كورونا، واستمرار الإجراءات الصحية الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم.

المصدر: صحيفة "الإمارات اليوم"