أوكرانيا تعتقل قياديا في الإخوان المسلمين وتستعد لتسليمه للقاهرة

ألقى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" بالتعاون مع الشرطة القبض على مواطن مصري مطلوب للإنتربول.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة الإقليمية لجهاز الـ"إس بي أو" ألكسي سكريلنيك بأن المطلوب، متهم بارتكاب جرائم خطيرة في بلده، وأشار إلى أنه ينتمي إلى التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" ويروج للأفكار الأصولية بين المسلمين في منطقة بولتافا، لافتا إلى أن كييف تخطط لتسليم المتهم إلى مصر.

وكشف إيهاب نافع، الباحث المتخصص في ملف الجماعات المتطرفة، أن أجهزة الأمن الأوكرانية ألقت القبض على المدعو معتز المصري، وهو طالب مقيم بمدينة بولتافا الأوكرانية، ويعمل إماما بجمعية "الفجر" (الهدى سابقا) التابعة لمنظمة الرائد الموجودة في قلب العاصمة كييف، والتي تمثل مظلة لمئات الجمعيات الموجودة في أوكرانيا، وتعد أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي وخاصة في أوروبا الشرقية.

وأضاف نافع: "يواجه الإخواني معتز المصري، تهما بترويج أفكار تؤدي للتطرف، ونشر تلك الأفكار بين الطلاب الدارسين بجامعات بولتافا، وخاصة المصريين، إذ يؤم معتز المصلين في مسجد جمعية الفجر".

وأوضح نافع، أن الجمعية كانت تعمل في السابق تحت مسمى جمعية "الهدى"، وحين مداهمتها من قبل الأمن الأوكراني، تم التحايل على الأمر بتأسيس جمعية جديدة، باسم "الفجر".

وأشار نافع، إلى أن الأمن الأوكراني سبق أن داهم منظمة الرائد في مقرها الرئيسي في كييف عدة مرات، وكان آخرها مطلع يناير الماضي حيث تم إلقاء القبض على نحو 80 شخصا أغلبهم من دول آسيا الوسطى، وبينهم متهمون سابقون بممارسة أعمال عنف في سوريا، ومدانون ومطلوبون على قوائم الإنتربول الدولي.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT