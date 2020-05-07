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الجزائر تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات بكورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483، والإصابات إلى 5182.

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وأوضح جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن 126 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2323.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس مقارنة مع أمس الأربعاء، الذي سجلت فيه 6 وفيات و159 إصابة جديدة.

المصدر: RT

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