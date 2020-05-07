نبيه بري ينطق شعرا في تهنئة الكاظمي

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي، بمناسبة منحه الثقة في مجلس النواب.

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وجاء في نص التهنئة: "أما وقد سما العراق على ما مضى، على يديك الكاظمية فدعني أشد عليهما وإلى الأمام قدما، فما افترت مؤامرة هنا إلا واستولدت هناك".

وخاطب الكاظمي قائلا: "فوزك فوزنا. باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات".

وكان الكاظمي قد أدى فجر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويتهم على أعضاء حكومته.

وفي وقت سابق اليوم عبرت الأمم المتحدة وواشنطن ولندن عن ترحيبها بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي.

المصدر: RT