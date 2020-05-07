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ظريف يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أخبار العالم العربي

ظريف يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
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هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وجميع العراقيين بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وكتب ظريف عبر "تويتر" اليوم الخميس: "التهاني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته والبرلمان والشعب العراقي بالدرجة الأولى، بالنجاح في تشكيل حكومة جديدة".

وأكد ظريف أن إيران تقف دائما مع الشعب العراقي واختياره لمن يدير شؤونه.

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وكان الكاظمي قد أدى فجر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويتهم على أعضاء حكومته.

وفي وقت سابق اليوم عبرت الأمم المتحدة وواشنطن ولندن عن ترحيبها بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي.

المصدر: RT

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