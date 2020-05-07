ظريف يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وجميع العراقيين بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وكتب ظريف عبر "تويتر" اليوم الخميس: "التهاني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته والبرلمان والشعب العراقي بالدرجة الأولى، بالنجاح في تشكيل حكومة جديدة".

وأكد ظريف أن إيران تقف دائما مع الشعب العراقي واختياره لمن يدير شؤونه.

Congratulations to Prime Minister @MAKadhimi, his Cabinet, the Parliament and most importantly the people of Iraq for success in forming a new Government.



Iran always stands with the Iraqi people and their choice of administration. — Javad Zarif (@JZarif) May 7, 2020

إقرأ المزيد

وكان الكاظمي قد أدى فجر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويتهم على أعضاء حكومته.

وفي وقت سابق اليوم عبرت الأمم المتحدة وواشنطن ولندن عن ترحيبها بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي.

المصدر: RT