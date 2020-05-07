تخصيص 6 مداخل واستحداث بوابات تعقيم ذاتي للدخول إلى المسجد الحرام (صور)

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 6 أبواب للدخول إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الجاري، فيما تم تدشين "بوابات التعقيم الذاتي المتطورة" على أبواب المسجد.

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ووفق ما ذكرت صحيفة "مكة"، اليوم الخميس، فإن الأبواب الستة هي: "باب الملك فهد، باب 94، باب جياد، باب بلال، باب الصفا وباب السلام".

وبينما تم تخصيص "باب بلال" لدخول أئمة المسجد الحرام، فتح باب الصفا لدخول موظفي الحرم المكي.

من جهة أخرى، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "بوابات التعقيم الذاتي المتطورة" ضمن مبادرة "معا محترزون" والمزودة بأحدث التقنيات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها في السعودية منذ بدء انتشار جائحة كورونا.

وبحسب ما أفادت وكالة "واس" للأنباء، فإن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة تعمل على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد 6 أمتار.

واس

واس

وكانت السعودية سجلت أمس الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين خلال 24 ساعة 1687 حالة، بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 31938 شخصا.

المصدر: واس+ صحيفة مكة