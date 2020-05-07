واشنطن: نقدم دعمنا للكاظمي في تحقيق نصر شامل على "داعش"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تقديمها الدعم لرئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي "نهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي".

وأضافت "نقدم دعمنا إلى الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصر شامل على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنه "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات الملحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي".

وبينت "يهدف الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين".

وتابعت "لقد استبشرنا خيرا بوعد الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق. نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".

المصدر: RT