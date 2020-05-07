محمد بن زايد يطمئن الإماراتيين على توفر الإمدادات الغذائية رغم كورونا

طمأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مواطنيه على فعالية منظومة الأمن الغذائي في الإمارات وتوفر المواد الغذائية، رغم انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم.

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وأكد ولي عهد أبوظبي، خلال مداخلة عن بعد في محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد تحت عنوان "الأمن الغذائي في دولة الإمارات"، أنه رغم التحديات التي يواجهها العالم، فإن سلسلة الإمداد الغذائي في الإمارات خلال هذه الظروف لم ولن تتأثر، سواء في الإنتاج المحلي أو المخزون الاستراتيجي أو عبر الاستيراد من الخارج.

من جانبها سلطت الوزيرة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي في الإمارات مريم المهيري، الضوء على أن "معظم المواد الغذائية في الإمارات تأتي من الاستيراد، وأنشئت خلال السنوات الماضية البنية التحتية المناسبة لضمان هذا الأمر وتأمين احتياجات أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات"، ونوهت ببعد الرؤية التي تتسم بها قيادة الدولة التي كانت ترى دوما أن موضوع الأمن الغذائي مهم للغاية ويمثل أولوية وطنية للبلاد.



وأضافت "في الإمارات استفدنا من التجارب السابقة وتعلمنا منها الكثير من الدروس، وبالتالي علينا دوما التفكير في أن كل أزمة تجعلنا أقوى وتعزز قدراتنا المتعلقة بالأنظمة الغذائية".

وقالت المهيري إن الأمن الغذائي "يمثل أولوية وطنية.. وأثبت المنظومة فاعليتها المتكاملة في الدولة ومرونتها في التعامل مع التحديات والأزمات، وأهمية أن يسهم المجتمع في تعزيزها من خلال اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة والمحافظة على الموارد وعدم هدرها".

المصدر: صحف إماراتية