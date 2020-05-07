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"تيم" أول طفل لأم مصابة بكورونا في فلسطين(صور)

أخبار العالم العربي

@ibra.milhim
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وضعت أم فلسطينية مصابة بفيروس كورونا، مولودها في أحد مراكز الحجر في الأراضي الفلسطينية.

ونشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم على صفحته في "فيسبوك" صورا للطفل وكتب:"تيم أول طفل لأم مصابة بالكورونا في فلسطين حيث تقيم في مركز الحجر في فندق جراند بارك حضرت من الخليل لترتيب وضع مولودها الأول في رام الله.الحمدلله على سلامتهم".

والأم من مدينة الخليل الفلسطينية، كانت تقيم بقسم الحجر في فندق الكرمل بإشراف طاقم وزارة الصحة بالفندق.

المصدر: RT

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