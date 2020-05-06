الدفاع المدني الإماراتي يكشف سبب انتشار النيران السريع في برج "أبكو" في الشارقة

كشف مدير عام الدفاع المدني بإمارة الشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، يوم الأربعاء، عن سبب انتشار النيران السريع في برج "أبكو" في الشارقة.

وقال العقيد سامي خميس النقبي في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن رجال الإطفاء واجهوا تحديات صعبة في مكافحة حريق برج "أبكو"، تمثلت في حاجتهم إلى الصعود قرابة 49 طابقا من خلال الدرج لمكافحة الحريق من الداخل.

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وأضاف أن فرق الإطفاء بذلت جهدا كبيرا في السيطرة الخارجية على النيران التي انتشرت سريعا على طول واجهة المبنى نظرا لأنها تعد قديمة نسبيا ومكونة من مادة الكلادينج سهلة الاشتعال، التي لم تعد تستخدم في الأبراج والبنايات الجديدة وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

ولفت إلى أن هذا النوع من الحرائق يستغرق وقتا أطول في مكافحته بسبب طبيعة المبنى، لكن تم السيطرة عليه خلال قرابة 3 ساعات فقط.

وأكد النقبي أن أنظمة السلامة والإطفاء داخل البرج عملت بشكل طبيعي، وتم استخدامها في عمليات الإطفاء بالإضافة إلى معدات وآليات الدفاع المدني الذي استخدم كذلك طائرات من دون طيار في مسح الحريق وتحديد مناطق انتشار النيران لمكافحتها.

وأوضح إلى أن الحريق بدأ أولا في طابق سفلي أعلى طوابق المواقف، ثم انتشر سريعا في الطوابق العليا بسبب سهولة احتراق الواجهة.

المصدر: "الإمارات اليوم"