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سوريا.. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس

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سوريا.. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس
Facebook@DNNAR
ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس السورية
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كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية السورية، العميد حسين جمعة، عن ضبط 1.5 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، أي ما يقارب 9 ملايين حبة، وتقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية.

وبين جمعة أن العملية تمت ضمن مستودع بمحافظة طرطوس، قسم منها مخزن بشكل فني ضمن آلة لغسيل السجاد، وقسم آخر معد ليوضع ضمن ألواح خشبية.

سوريا.. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس
Facebook@DNNAR
ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس السورية
سوريا.. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس
Facebook@DNNAR
ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون المخدرة في طرطوس السورية

وأكد جمعة أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المتورطين، منوها بأن التحقيقات لا تزال جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين. وأشار المسؤول إلى أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.

المصدر: صحيفة الوطن السورية

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