العراق يستأنف جزئيا حركة التبادل التجاري مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، استئناف الحركة التجارية في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران جزئيا ولمدة يومين في الأسبوع.

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وأكد رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في بيان صحفي، أن الإجراء المذكور تم اتخاذه "بعد أن قدمت محافظة واسط طلبا بهذا الاستئناف".

وأضاف أن "القرار جاء بعد عرضه على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها السابع والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

ونص القرار على "السماح بالتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ زرباطية الحدودي وبواقع دخول 250 إرسالية ولفترة يومين في الأسبوع لتأمين المواد الغذائية والزراعية في الأسواق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار".

وأشار الوائلي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية أثناء عملية التبادل التجاري من عمليات التطهير والتعفير للسلع والبضائع الداخلة مع التأكيد على عدم دخول المسافرين واستمرار المنع بذلك".

المصدر: RT