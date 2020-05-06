الإمارات.. أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على الجدول الزمني لتشغيل محطة براكة النووية

أكد محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على الجدول الزمني لتشغيل أول محطة نووية في دولة الإمارات.

وقال محمد الحمادي في جلسة نقاشية افتراضية نظمها المجلس الأطلسي اليوم الأربعاء: "كل شيء يسير وفقا للجدول الزمني".

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وأضاف الحمادي: "قمنا بإزالة آخر رافعة إنشائية في موقع محطات براكة، ووصلت شركة نواة للطاقة لمراحل متقدمة في تشغيل المحطة الأولى، لإنتاج طاقة كهربائية مستدامة وصديقة للبيئة على مدى العقود القادمة".

وصرح بأن المرحلة الحالية هي اختبار حقيقي نجحت فيه الإمارات من خلال التأكيد على اتباع أعلى معايير السلامة في البرنامج، مشيرا إلى أنه يفخر بفريقه الذي حافظ على استمرار التقدم الآمن للعمليات في مشروع محطات براكة.

وأوضح المسؤول الإماراتي أن بلاده تحظى بخيارات متعددة لإنتاج الطاقة، من بينها الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي الذي ستواصل استخدامه إلى جانب الطاقة النووية، مضيفا أنه يحق لهم الفخر بما حققته الإمارات من خلال سياستها الخاصة بقطاع الطاقة.

وأكد أن أربع كلمات تلخص البرنامج النووي السلمي الإماراتي، مستدام، وآمن، وموثوق، وصديق للبيئة.

جدير بالذكر أن محطة براكة للطاقة النووية هي أول محطة نووية في الإمارات.

LIVE - Virtual fireside chat w/ H.E. Mohamed Al Hammadi, CEO, Emirates Nuclear Energy Corporation https://t.co/dLxrWvyGZD — Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) May 6, 2020

المصدر: RT + وكالات