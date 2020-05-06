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الجزائر تسجل نحو 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل نحو 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 4997.

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وأوضح الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس، جمال فورار، أن السلطات الصحية سجلت 6 وفيات جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 476 حالة.

في المقابل، تماثل 130 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2197 شخصا.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الإصابات مقارنة مع يوم أمس الثلاثاء الذي سجلت فيها 5 وفيات و190 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT

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