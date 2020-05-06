تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في فلسطين إلى 374، بينهم 20 في القطاع.

وأكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزار الصحة في القطاع، "تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أعلنت في وقت سابق من اليوم تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.



وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

المصدر: RT + وكالات