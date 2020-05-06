البحرين تخفف قيود كورونا وتفتح المتاجر والصناعات

قالت وزارة الصحة البحرينية إنه يمكن للمتاجر والمشروعات الصناعية استئناف عملها يوم الخميس، لكن المطاعم ستظل مغلقة في الوقت الذي تخفف فيه قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت البحرين قد أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجوال على عكس دول خليجية أخرى.

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وقال مسؤولو وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه يتعين على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وأضافوا أن دور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل ستظل مغلقة.

وخففت دول خليجية أخرى حظر التجوال وقيودا أخرى مع بدء شهر رمضان قبل نحو أسبوعين.

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني وفيات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي الست 76 ألفا والوفيات 421 حالة.

جدير بالذكر أن المنامة افتتحت هذا الأسبوع مستشفى ميدانيا يضم وحدة للرعاية المركزة تضم 152 سريرا لعلاج مرضى "كوفيد-19" على قطعة أرض خالية، ضمن خطة لإضافة 500 سرير جديد مجهزة للرعاية المركزة للحالات الحرجة.

المصدر: رويترز