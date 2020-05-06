مصر.. ضبط شخصين بمحافظة الغربية وبحوزتهما 70 طردا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط شخصين في محافظة الغربية، وبحوزتهما 70 طردا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط "اثنين من العناصر الإجرامية"، مقيمين في الغربية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بالمحافظة نفسها.

وجاء في البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية"، جرى ضبطهما وبحوزتهما 70 طردا لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو غرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمولين. وأفادت الوزارة بأن المضبوطين أقرا، بمواجهتهما، "بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه".

ناصر حاتم

المصدرRT