الإفراج عن المواطنة الأمريكية مصرية الأصل بعد احتجازها في القاهرة 10 أشهر

أكدت مصادر حقوقية وأمنية أن السلطات المصرية أفرجت عن المواطنة الأمريكية، المصرية الأصل، ريم الدسوقي، بعد احتجازها 10 شهور على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وبعد الإفراج عنها وصلت دسوقي، التي تحمل الجنسية الأمريكية وتعمل معلمة، بصحبة ابنها إلى لانكستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وكانت دسوقي احتجزت في وقت سابق بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذا لقرار النائب العام المصري، وجرى تقديمها لجهات التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية