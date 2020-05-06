هزتان أرضيتان تضربان العريش في مصر ووادي عربة في الأردن

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأربعاء، وصفت شدتهما بالمتوسطة، الأولى بقوة 3.7 درجة، شرق العريش في مصر، والثانية بقوة 3.5 درجة، وادي عربة بجنوب البحر الميت.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية وقعت فجر اليوم عند الساعة الثالثة تقريبا بالتوقيت المحلي، قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 4 كم، في منطقة البحر الميت، وتبعد مسافة 140 كم شرق مدينه العريش و160 كم جنوب غرب مدينه عمان الأردنية.

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كما سجل مرصد الزلازل الأردني، بحوالي الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 45 كلم غرب مدينة الطفيلة، على عمق كيلومتر واحد.

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وكان المرصد قد سجل في العاشر من أبريل الماضي هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وقعت في منطقة وادي عربة على بعد 30 كلم غرب مدينة الطفيلة و20 كلم جنوب البحر الميت، على عمق 21 كيلومترا.

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