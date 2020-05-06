حمد بن جاسم حلاق لابنه في زمن الكورونا (صورة)

نشر وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها الأسبق ، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على صفحته في تطبيق "إنستغرام"، صورة صحبة ابنه.

وظهر الشيخ بن جاسم خلال الصورة وهو يحلق شعر ابنه أثناء وجودهما في العزل المنزلي، الذي تسبب به فيروس كورونا.

وأرفق الشيخ الصورة بتعليق قال فيه : "في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ماراح ارويكم final product".

وحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كان وزيرا لخارجية دولة قطر، ثم رئيسا لوزرائها، خلال الفترة بين 11 يناير 1992 و26 يونيو 2013.

المصدر: RT