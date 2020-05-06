محافظة مصرية تعلن "صفر" إصابات بكورونا المستجد (فيديو)

أعلنت محافظ دمياط منال عوض الوصول لصفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، إن المحافظة كانت تشكل 11.5% من مصابي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الرابع، ثم وصلت إلى 1%، واليوم أعلنت الوصول صفر إصابات.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "لدينا فريق رصد على مستوى عالي ونفذنا فحص كافة المخالطين بدقة شاملة"، مشيرة إلى تسجيل 522 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و180 متعافيا فضلا عن 400 مخالط أجري لهم عزل في المنزل.



وأضافت "نفذنا إجراءات قاسية لكن كان لابد منها"، مناشدة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في إجازة العيد.

المصدر: الأهرام