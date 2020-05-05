السعودية: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء تأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الأخير "اطلع على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة للمخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية".

#مجلس_الوزراء : المملكة تؤكد خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن #القضية_الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.#واسpic.twitter.com/JgzQVjNFrx — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 5, 2020

يتبع..