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السعودية: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

أخبار العالم العربي

السعودية: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين
واس
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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء تأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الأخير "اطلع على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة للمخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية".

يتبع..

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