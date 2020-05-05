النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في سبب وفاة ناشط محبوس

أمر النائب العام المصري، حماده الصاوي، بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتهم شادي حبشي، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية تخص أمن الدولة، لبيان سبب وفاته.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان، أنها تلقت إخطارا من قطاع مصلحة السجون، مساء اليوم الأول من شهر مايو الجاري "بوفاة المتهم شادي حبشي ـ المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا ـ بالعيادة الخاصة بسجن القاهرة بمنطقة سجون طرة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة".

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وتابع البيان أنه "لم يُعثر على أية إصابات ظاهرة" في جثمان المحبوس، فيما تبينت أنه "شرب بالخطأ رشفة من الكحول المسموح به لتطهير أيدي المحبوسين احترازا من فيروس كورونا، وذلك في اليوم السابق على وفاته".

وجاء في البيان أن النائب العام أمر باستكمال التحقيقات في الحادث وتحديد "السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، وإذا ما كان بجثمانه أية إصابات وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها ـ إن وجدت ـ وأخذ عينة حشوية منه لبيان مدى احتوائها على أية مواد مخدرة أو مسكرة أو سامة أو كحولية من عدمه، وفي حالة وجودها بيان مدى تسببها في وفاته".

كما طلب النائب العام، "بيان مدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيبين اللذين وقعا الكشف عليه".

ناصر حاتم

المصدر: RT