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مصدر لـRT: كابينة الكاظمي الوزارية لم تُرسل إلى البرلمان حتى الآن

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مصدر لـRT: كابينة الكاظمي الوزارية لم تُرسل إلى البرلمان حتى الآن
RT
رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي
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أكد مصدر سياسي عراقي في تصريح لـRT، يوم الثلاثاء، أن الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لم تُرسل إلى البرلمان حتى الآن.

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وقال لـRT إن "المفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية، وهناك خلافات على بعض الأسماء، ومن الممكن أن تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة".

وأضاف أن "المفاوضات تتركز الآن حول وزارتي الشباب والرياضية والمالية، ولم يُحسم أمرهما بعد".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي في التاسعة من مساء يوم الأربعاء، جلسة خاصة للتصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT

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