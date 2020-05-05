اندلاع حريق كبير في مبنى سكني متعدد الطوابق في الإمارات (فيديو)

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء الثلاثاء، إن فرق الدفاع المدني التابعة للإمارة تعمل للسيطرة على حريق اشتعل في برج سكني بمنطقة النهدة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني حريصة على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين، مشيرة إلى أنه نتج عن الحريق لغاية اللحظة 7 إصابات خفيفة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ، وتم إخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجاري إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة.

وأفاد الدفاع المدني بأنه استخدم الطائرات المسيرة لمعاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.

وأفاد شهود عيان من سكان برج "ألكو" بأن الحريق نشب في الطوابق السفلى للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج.

دفاع مدني الشارقة يتعامل حاليا مع حريق برج سكني في بناية بمنطقة النهدة. #الإمارات_اليومpic.twitter.com/4n6VHMgLA8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020

دفاع مدني الشارقة يتعامل حاليا مع حريق برج سكني في بناية بمنطقة النهدة. #الإمارات_اليومpic.twitter.com/4n6VHMgLA8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020

المصدر: وسائل إعلام إماراتية