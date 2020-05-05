عنصر في "داعش" يحفر نفقا في منزله هربا من القوات العراقية (صور)

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد عناصر "داعش" وهو مختبئ داخل نفق في منزله بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي: "من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة المتمثلة بالفوج الأول لواء المشاة الثالث الفرقة 16 القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي".

RT

RT

RT

وكشف البيان أن المقبوض عليه كان يختبئ "داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل".

وأضافت خلية الإعلام أن "الإرهابي أحد العناصر البارزة في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 4/ إرهاب".

المصدر: RT