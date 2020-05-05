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عنصر في "داعش" يحفر نفقا في منزله هربا من القوات العراقية (صور)

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عنصر في
RT
إلقاء القبض في العراق على عنصر في تنظيم "داعش" كان يختبئ في نفق حفره في منزله
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ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد عناصر "داعش" وهو مختبئ داخل نفق في منزله بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي: "من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة المتمثلة بالفوج الأول لواء المشاة الثالث الفرقة 16 القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي".

عنصر في
RT
إلقاء القبض في العراق على عنصر في تنظيم "داعش" كان يختبئ في نفق حفره في منزله
عنصر في
RT
إلقاء القبض في العراق على عنصر في تنظيم "داعش" كان يختبئ في نفق حفره في منزله
عنصر في
RT
إلقاء القبض في العراق على عنصر في تنظيم "داعش" كان يختبئ في نفق حفره في منزله

وكشف البيان أن المقبوض عليه كان يختبئ "داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل".

وأضافت خلية الإعلام أن "الإرهابي أحد العناصر البارزة في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 4/ إرهاب".

المصدر: RT

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