مفتي مصر ينعى نقيب قراء ومحفظي القرآن في مصر الشيخ الطبلاوي

نعى مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، نقيب قراء ومحفظي القرآن بمصر، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي توفي مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال المفتي، في بيان، إن الشيخ الطبلاوي كان "أحد أعلام القراء المصريين وقد تلا آيات القرآن الكريم بصوته العذب وأبدع في تلاوته فأوصل معانيه إلى قلوب الناس".

وذكر الموقع الرسمي لمفتي الجمهورية أنه توجه "بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الطبلاوي ومحبيه، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويشفع فيه القرآن الكريم فيكون له نورا".

ناصر حاتم

المصدر: RT