الأسطول المصري يتسلم ثالث غواصة ألمانية من طراز "إس 43"

أفاد مراسل RT بوصول الغواصة "إس 43" إلى قاعدة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

وتعد هذه الغواصة ألمانية الصنع الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية.

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.

وفى سياق متصل، قامت الغواصة "إس 43" ‬بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

وتعد الغواصة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار خطة تطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.

المصدر: RT