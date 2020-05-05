 
مباشر
عاجل
قصف على غزة وإطلاق صاروخ على إسرائيل

الحكومة الفلسطينية تقرر مزيدا من تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة الفلسطينية تقرر مزيدا من تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا
RT / facebook.com/Dr.Shtayyah/photos
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nt6a

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن حكومته قررت تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله، أنه تقرر فتح المزيد من المصالح التجارية وكذلك السماح بعودة المواصلات العامة للعمل داخل المحافظات وتنقل السيارات الخاصة ما بين المحافظات.

إقرأ المزيد
فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد الإجمالي إلى 538
فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد الإجمالي إلى 538

وقا:ل "تبقى إجراءات التخفيف الجديدة تحت الاختبار، وفي حال اضطررنا لعكسها سوف نقوم بذلك".

وتابع قائلا: "الحكومة على استعداد لرفع توصية جديدة للرئيس محمود عباس لإلغاء حالة الطوارئ متى سارت الأمور على ما يرام".

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 538 حالة كان آخرها ست حالات سجلت اليوم، 4 حالات منها في السموع بمحافظة الخليل واثنتان في الطور بالقدس.

وسجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار الفيروس شهر مارس الماضي منها اثنتان في القدس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا