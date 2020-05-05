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مصدر أمني مصري: لا صحة لما يشاع عن حذف وزارة الداخلية بيانا عن عملية أمنية ناجحة في سيناء

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مصدر أمني مصري: لا صحة لما يشاع عن حذف وزارة الداخلية بيانا عن عملية أمنية ناجحة في سيناء
YouTube / هنا مصر
عملية للقوات الأمنية المصرية بشمال سيناء
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نفى مصدر بوزارة الداخلية المصرية صحة شائعات عن قيام الوزارة بحذف بيان عن عملية أمنية ناجحة في شمال سيناء، من صفحتها على موقع "فيسبوك".

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وقال المصدر إن "بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية للجماعات الإرهابية" زعمت أن الوزارة حذفت من صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بيانا بشأن "نجاح الأجهزة الأمنية فى استهداف وكر اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء ومصرع 18 عنصرا إرهابيا عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات".

كما نفى المصدر نفسه "نشر صورة قديمة لأحد العناصر التي لاقت مصرعها عام 2017".

وختم المصدر بالقول إن "كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافية تماما للحقيقة، وتأتي في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهاربية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام، وتقديم الدعم المعنوي لعناصرها الإرهابية".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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