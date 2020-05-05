كورونا في الأردن.. 8 أيام بلا إصابات جديدة واستمرار حظر التجول الليلي

أكدت الحكومة الأردنية استمرار حظر التجول الليلي، بالرغم من عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد لليوم الثامن على التوالي، باسثناء 6 اصابات على حدود المملكة.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء: "علينا توخي الحذر مع وباء كورونا رغم عدم تسجيل إصابات جديدة"، مشيرا إلى أن المملكة انتقلت حاليا بعد أسابيع من الكفاح ضد الفيروس إلى "مرحلة التكيف والتكافل" حيث كانت المرحلة الأولى مرحلة الاستجابة الفورية للتعامل مع الوباء.

وأضاف: "نجحنا جميعا في التصدي لتداعيات كورونا الصحية ومطلوب منا النجاح في التصدي للتداعيات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التعافي، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تأسيس صندوق استثماري بالتعاون ما بين البنك المركزي والبنوك الأخرى والقطاع الخاص ومساهمة من الحكومة.

وأكد أن الأثر الاقتصادي لوباء كورونا كان كبيرا وأن السلطات اتخذت إجراءات أسهمت في التأقلم مع الوضع.

من جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن السلطات تمكنت من احتواء تفشي المرض لكن الحظر الناجم عن العدوى لا يزال قائما، محذرا من احتمال عودة الفيروس بالتوازي مع عودة النشاط في مختلف القطاعات.

وأكد أن الحكومة ستستمر في فرض حظر التجول جزئيا في ساعات المساء وفرض الحظر الشامل‬⁩ في نهاية كل أسبوع.

وسجل الأردن 465 حالة إصابة بفيروس كورونا إجمالا حتى الآن، و9 حالات وفاة.

المصدر: بترا