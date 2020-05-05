ناشطون: تركيا جندت 11 ألف "مرتزق" للقتال في ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره في بريطانيا، بأن عدد "المرتزقة" المجندين من قبل تركيا للقتال في ليبيا ارتفع إلى نحو 11 ألف، بينهم 261 قتلوا في المعارك.

وقال المرصد إن دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين وصلت إلى ليبيا عبر تركيا، حيث ينتظر أن يقاتلوا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني ضد "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقا لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 "مرتزق"، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند.

ودانت الأمم المتحدة في وقت سابق تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، غير أنها لم تعلق بشكل مباشر على تقارير واتهامات تفيد بأن تركيا ترسل مقاتلين مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" للعمل كمرتزقة في ليبيا.

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + وكالات