تركيا: حفتر يخسر قوته بفضل دعمنا لحكومة الوفاق الليبية

اعتبرت تركيا أن دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية يؤدي إلى خسارة قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، الذي تصفه أنقرة بـ"الانقلابي"، لقوته على الأرض.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "بفضل الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، تخسر قوات حفتر غير الشرعية التي تزعزع الاستقرار أرضيتها في ليبيا".

وأضاف ألطون: "على كل القوى التي تدعم حفتر إعادة التفكير في مواقفها والاستثمار في الحكومة الشرعية من أجل السلام والاستقرار".

وتابع: "ستواصل تركيا تحت قيادة رئيسها، رجب طيب أردوغان، الإيفاء بوعودها والتزاماتها رغم أنشطة القوى المزعزعة للاستقرار في المنطقة. إننا دولة ذات قدرات على ملاحقة الإرهابيين في سوريا والعراق مع دعم أشقائنا وشقيقاتنا في ليبيا بشكل متزامن!".

وتعتبر تركيا أكبر مؤيد خارجي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.

ويوجه حفتر، الذي يشن منذ 4 أبريل 2019 هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس وأعلن مؤخرا وقف العمل باتفاق الصخيرات للتسوية السياسية، اتهامات إلى السلطات التركية بدعم الإرهاب في بلاده خاصة عبر نقل مسلحين "مرتزقة" إليها.

المصدر: RT